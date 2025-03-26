На дорожную разметку в Славянске собираются потратить около миллиона гривен

В Славянске Донецкой области планируют израсходовать около миллиона гривен на дорожную разметку. Об этом стало известно из тендера, который был объявлен и опубликован в системе публичных государственных закупок Прозорро 18 марта текущего года.

Согласно документации, подрядная организация должна до 15 мая выполнить работы по разметке асфальтового покрытия на 29 улицах Славянска.

Ожидаемая стоимость договора – 998 тысяч гривен.

Победителя выберут в ходе аукциона сегодня, 26 марта.