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На дорожную разметку в Славянске собираются потратить около миллиона гривен

26 марта 2025, 16:40

На дорожную разметку в Славянске собираются потратить около миллиона гривен

На дорожную разметку в Славянске собираются потратить около миллиона гривен

В Славянске Донецкой области планируют израсходовать около миллиона гривен на дорожную разметку. Об этом стало известно из тендера, который был объявлен и опубликован в системе публичных государственных закупок Прозорро 18 марта текущего года.

Согласно документации, подрядная организация должна до 15 мая выполнить работы по разметке асфальтового покрытия на 29 улицах Славянска.  

Ожидаемая стоимость договора – 998 тысяч гривен. 

Победителя выберут в ходе аукциона сегодня, 26 марта.

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