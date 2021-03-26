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Мэр Доброполья Аксенов победил на выборах в Раду. Его связывают с Ахметовым

Обновлено
29 марта 2021, 13:45

Мэр Доброполья Аксенов победил на выборах в Раду. Его связывают с Ахметовым

Андрей Аксенов Андрей Аксенов

На одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду уверенно победил кандидат от партии «Порядок», мэр Доброполья Андрей Аксенов. Такие данные указаны на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% участковых протоколов.

Так, Аксенов набрал 65,46%. Далее идут кандидат от «Партии Шария» Валентин Рыбин с 13% и кандидатка от «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко — 6,69%.

Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Из заявленных 148 тысяч избирателей проголосовали в округе 31 213 граждан.

Ранее экзитпол показал победу Аксенова с таким же результатом.

Довыборы в Раду на округе № 50 состоялись 28 марта в условиях карантина и с низкой явкой — около 21%.

Промежуточные выборы были инициированы, потому что Руслан Требушкин сложил депутатские полномочия, избравшись мэром Покровска.

«Новости Донбасса» писали, что Аксенова связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и местными элитами. Партия «Порядок» — новый политический проект, который входит в орбиту Ахметова. На партийном съезде выдвижение Аксенова поддержали внефракционные народные депутаты и бывшие топ-менеджеры Ахметова Муса Магомедов и Виктория Гриб, городские головы Покровска Руслан Требушкин и Мирнограда Александр Брыкалов.

С выборов на округе №50 снял свою кандидатуру выдвиженец партии ОПЗЖ и генпродюсер попавшего под санкции канала «112 Украина» Артем Марчевский, которого считали самым сильным оппонентом Аксенова.

На парламентских выборах 2019 года Аксенов проиграл Требушкину. Мэр Доброполья известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию. Также он отрицал наличие российского паспорта, указывая, что информация об этом не доказана.

До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова тем, что их вырвали из контекста СМИ. Поддержку «референдума» он отрицает.

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