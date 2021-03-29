Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта в нормандском формате должны проходить только с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», - сказал он.



Николенко отметил, что украинская сторона прилагает усилия для активизации переговоров в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров «нормандской четверки».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва согласовывает с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Он подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие «нормандской четверки», на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов.