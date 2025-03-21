Россия атаковала Донетчину: есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия в пятницу, 21 марта, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и трое гражданских — ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, под удар попали Константиновка, Лиман и Покровск.





«В окрестностях Константиновки россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто — убили 52-летнего мужчину», — отметил он.



Начальник администрации уточнил, что россияне ударили по Лиману пятью ракетами из «Смерчей» — двое человек получили ранения, повреждены 23 дома, линия электропередач, газопровод, авто и гараж.



Кроме того, еще один человек ранен при обстреле Покровска.



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