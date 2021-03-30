Министерство здравоохранения потратило около 1,6 млрд гривен на закупку вакцины против коронавируса по бюджетной программе «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19», что составляет 40% от общего объема. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.



Общий объем программы составляет 4 млрд гривен. Из них в 2021 году по общему фонду госбюджета 2,6 млрд гривен предусмотрены на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта с последней суммы потратили 242,6 млн гривен.



В то же время по специальному фонду государственного бюджета было выделено для закупки вакцины 1,38 млрд гривен. Из них уже потратили 1,35 млрд гривен.



Согласно бюджетной программе вакцинации, Минздрав в этом году планирует закупить 7,9 млн доз вакцин для 3,9 млн человек.



Дополнительно из бюджета 2020 году в декабре выплатили 964,3 млн гривен за поставку в Украину 1,9 млн доз китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Указано, что с учетом прошлогодней суммы, всего за поставку вакцины выплатили более 2,5 млрд гривен.



Бюджетная программа предусматривает, что цена за одну дозу должна составлять 504 гривен. Такая же цена была выплачена за дозу препарата CoronaVac. При этом стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна. AstraZeneca).



«Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины», — отметили в StateWatch.



В то же время пока что поставили только 500 тысяч доз вакцины Covishield, а также 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.