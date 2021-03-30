Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Луганска к 17 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта, незаконном хранении боеприпасов, изготовлении взрывчатки, шпионаже и госизмене.



Утверждается, что мужчину завербовали сотрудники СБУ во время пребывания на подконтрольной территории Украины.



Якобы с декабря 2017 года по октябрь 2019 года передавал сведения, для чего устроился на службу в «народную милицию».



Также ему вменяют покупку боеприпасов и взрывчатки, из которых изготовил у себя дома взрывное устройство.



Утверждается, что обвиняемый признал вину и помог раскрыть соучастников. Кроме лишения свободы, мужчину обязали выплатить штраф в размере 46 852 рубля.