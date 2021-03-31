Видеоконференция президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона не является заменой минского формата переговоров по Донбассу. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата», — приводит ТАСС слова Пескова журналистам.



По его словам, «круг тем был гораздо шире, чем Украина». «Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно», — отметил представитель Кремля.



Песков подчеркнул, что Меркель и Макрон не выдвигали требований Путину, чтобы Россия взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия на Донбассе. «Я, к сожалению, не могу подтвердить это заявление о требованиях. Там никаких требований не было», — сказал он.



«Я, к сожалению, не могу подтвердить это заявление о требованиях. Там никаких требований не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее противоположную трактовку вчерашних переговоров озвучила пресс-служба Макрона



По его словам, Путин не обозначал «красные линии» в связи с ситуацией на востоке Украины. «Не надо было ничего обозначать, все красные линии давно известны и канцлеру [Германии] Меркель, и президенту [Франции] Макрону. Поэтому в этом нет необходимости. В целом речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих договоренностей», — сказал пресс-секретарь президента РФ.



По его словам, «речь шла о том, что обе стороны должны проявить ответственность». «Но в этом контексте Путин говорил о том, что нужно использовать все возможное влияние на Киев с тем, чтобы он отказался от потенциальных замыслов по провокационным действиям, которые чреваты достаточно серьезными последствиями», — подчеркнул Песков.



По его словам, лидеры РФ, Германии и Франции признают необходимость проведения нового саммита «нормандской четверки», но при условии выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в Париже 9 декабря 2019 года.