Сохранение режима полного прекращения огня на Донбассе является залогом продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу.



«Еще раз подчеркну – наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей», – подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что Украина имеет «полную и неизменную поддержку» международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов Америки. И одним из подтверждений этого является разговор, который состоялся у него сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.



«Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», – сказал Владимир Зеленский.