Германия и Франция обеспокоены увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе и призвали стороны конфликта к сдержанности. Об этом говорится в совместном заявление, опубликованном министерством иностранных дел Германии.



«Мы внимательно следим за ситуацией, в том числе за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации», — отмечается в сообщении.

Также Германия и Франция подтвердили свою «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».



Кроме того, в сообщении фактически опровергаются заявления России о том, что она является одним из посредников в Нормандском формате, указав, что эти функции выполняют Берлин и Париж.



«В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся выполнить Минские договоренности в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры», — отмечается в заявлении.



Кроме того, обе страны поприветствовали продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и призвали к снятию ограничений на их свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом.

На этой неделе в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.



Стягивание российских войск к украинским границам также стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.