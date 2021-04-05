Женщине, которую обвиняют в организации проведения сепаратистского «референдума» в поселке Новгородское под Торецком, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года подозреваемая в качестве члена «участковой избирательной комиссии» принимала активное участие в организации и проведении «референдума» в помещении Дворца культуры.



Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Женщина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.