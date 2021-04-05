В Окружной административный суд города Киева обратилась «Партия Шария» с иском против Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.



«Истец просит суд признать противоправными действия ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области относительно составления и отправления в Министерство юстиции Украины письма о нарушении "Партией Шария" украинского законодательства. В частности, речь идет об обжаловании письма № 51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша», — говорится в сообщении.



Суд сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.



В ОАСК напомнили, что в производстве суда находится дело по иску Минюста о запрете деятельности «Партии Шария», которое рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

16 февраля Анатолию Шарию объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).



22 февраля Шария вызвали для проведения следственных действий, но он не явился. Его неявку СБУ трактует как укрывательство от следствия. По словам адвоката блогера, Шарий находится на территории ЕС и имеет статус беженца, и его появление в Украине пока невозможно.



25 февраля в СБУ сообщили, что Шарий объявлен в государственный розыск. 2 марта суд разрешил правоохранительным органам задержать Шария.