В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 5 апреля, зафиксировано 90 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Географию выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



Согласно статистике, которую приводит группировка, за последние 2 дня в результате осложнений от COVID-19 умерли 9 человек.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 29 714 случаев заболевания COVID-19. Из них 21 317 человек выздоровели, летальных случаев — 2283.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За понедельник, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 240 человек, а умерли 430.