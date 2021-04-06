Все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, будут доведены до «логического завершения» с подготовкой подозрений при наличии оснований. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.



«У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия... свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Так Венедиктова ответила на вопрос о том, есть ли подготовленные подозрения после проведения активных следственных действий СБУ по делам, в которых фигурирует Медведчук.

По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях.



«В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма», — рассказала Генпрокурор.



Она добавила: «Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения».