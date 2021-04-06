В Вооруженных силах РФ начались плановые контрольные проверки боевой готовности. Об этом заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу, передает российское «РИА Новости».



По его словам, «войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений». Шойгу потребовал «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».



Всего, по данным Минобороны РФ, в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.



Как сообщается, проверки пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». В пятницу, 2 апреля, Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. 5 апреля состоялся разговор президента Украины с премьер-министром Борисом Джонсоном. В разговорах лидеров поднималась тема обострения военной агрессии России в отношении Украины.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.