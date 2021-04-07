Большинство жителей контролируемой группировкой «ДНР» части Донецкой области, которые имеют российские паспорта, не поедут в Россию, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции.



По его словам, сейчас рассматриваются две возможности для участия жителей ОРДЛО в российских выборах – это выезд на территорию РФ, где можно проголосовать, и электронное голосование.



«Многие моменты обсуждаются сейчас, но итогового решения еще нет», – заявил Пушилин.



Он признал, что на осенних выборах в прошлом году за поправки в Конституцию РФ смогли отдать голос чуть более 10 тысяч человек, проживающих в ОРДО.



«Это крайне мало. Сейчас в ДНР проживают порядка 250 тысяч российских граждан. С Луганском к сентябрю это будет 500-600 тысяч человек с учетом ускоренной выдачи паспортов. Поэтому перевезти всех и выехать физически возможности всем не будет. Это если посчитать, сколько времени занимает дорога, прохождение пограничных пунктов. Поэтому здесь рассматриваем и другие варианты, чтобы все желающие граждане России, проживающие в республике, смогли проголосовать на выборах в Госдуму», – заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами.



Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса, заявили в МИД Украины.