Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском

Поезд в оккупированном Донецке. Фото: группировка «ДНР»

Между оккупированным Иловайском на Донетчине и Ростовом-на-Дону РФ якобы «запустят пригородное сообщение». Об этом стало известно из заявления главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Пушилин утверждает, что якобы «следующий шаг – продлить его и пустить поезд» между захваченным Донецком и Ростовом-на-Дону.



«В перспективе планируем организовать скоростное пригородное сообщение с «ЛНР», а также выйти на Запорожскую и Херсонскую области», – сказал он.



Стоит отметить, что с начала оккупации части Донецкой области захватчики так и не смогли наладить железнодорожное сообщение. Например, вокзал в Донецке с 2014 года стоял законсервированным и не работал, а в мае 2025-го оккупанты «похвастались» прибытием туда одной электрички из захваченного Дебальцево.

Напомним, что в декабре 2025 года Пушилин обещал «запустить электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко