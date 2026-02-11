Украинская армия продвинулась под Добропольем – ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в северной части поселка Новый Донбасс.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 35 штурмов, в частности в районе Нового Донбасса.
Напомним, что в ВСУ рассказали, где сейчас идут бои с российской армией в городе Покровск на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко