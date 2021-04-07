Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что вопрос обострения ситуации на Донбассе вынесут на заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Об этом он написал в Twitter.



«Нидерланды продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Обсудим ситуацию в ходе предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС. Украина не одинока», — сообщил Блок.



В свою очередь глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба детально проинформировал Блока о последних действиях России, в частности о дестабилизации ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и попытках сорвать процесс мирного урегулирования, а также о стягивании российских войск к украинским границам. Он также заверил в приверженности Украины политико-дипломатическому урегулированию.



Стороны обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран Европейского Союза 19 апреля, к участию в котором приглашен и глава МИД Украины.



Также было уделено внимание ходу подготовки к учредительному саммиту Крымской платформы.

Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.