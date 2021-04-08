Высказывание пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке» является ее частным мнением. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью НВ.



«Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны», — сказал Тимошенко.



Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» заявила, что «украинский» русский язык является частью культурного разнообразия нашей страны. Она выразила убеждение, что и Россия не является монополистом на русский язык.



Министр внутренних дел Арсен Аваков высказал мнение, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык, но русский тоже нужно развивать, а также использовать для контрпропаганды