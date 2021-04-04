Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что русский язык является частью культурного разнообразия Украины. Такое мнение она высказала в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше, пока еще неосознанное, богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала она.



Мендель подчеркнула, что русский язык не является собственностью исключительно России.



«[Чего только стоят] "Вечера на хуторе близ Диканьки" выходца из Украины Николая Гоголя, годовщина со дня рождения которого была на этой неделе. И сейчас, и раньше русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах. Но Британия не считает его только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык», — пояснила пресс-секретарь украинского президента.



Также Мендель указала на политизацию языкового вопроса в Украине.



«Язык — это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов. Особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. Чем они ближе, тем больше агрессивного упорства в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском с русскоязычными украинцами», — подчеркнула она

По ее словам, спекуляции на тему языка являются лицемерным способом удерживать политических поклонников в своей орбите.



«Этот путь мы проходили до 2019 года постоянно. Некоторые известные политики, которые в быту говорят на русском, на публике изображали из себя чуть ли не украинских националистов», — считает Мендель.



Она констатировала, что от «принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском». «Зато политические любимцы регионов, в которых звучит преимущественно русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного языка», — отметила пресс-секретарь президента.





При этом Мендель выразила уверенность, что украинский язык должен быть защищен, «но должны быть защищены и граждане — и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек».



«В борьбе за язык некоторые украинцы превратились в ангелов с запенившимися губами, вступившими в бой за правое дело, порождающими вечный дух ненависти в борьбе за правое дело, "благодаря которому зло на Земле не имеет конца". Да, я цитирую засаленное в соцсетях выражение одного философа. Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших. Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот — украиноязычный" в диалог о том, как нам сплотиться и принять друг друга, как отличия превратить в разнообразие, консерватизм — в сохранность традиций, а культуру не насаждать, а созидать в формате космополитизма. Всю энергию борцов направить бы на обучение обычной грамматике молодых поколений — и вопрос был бы закрыт», — полагает пресс-секретарь главы государства.