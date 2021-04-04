Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского назвали русский язык «частью культурного разнообразия» Украины

04 апреля 2021, 21:22

У Зеленского назвали русский язык «частью культурного разнообразия» Украины

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что русский язык является частью культурного разнообразия Украины. Такое мнение она высказала в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше, пока еще неосознанное, богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала она.

Мендель подчеркнула, что русский язык не является собственностью исключительно России.

«[Чего только стоят] "Вечера на хуторе близ Диканьки" выходца из Украины Николая Гоголя, годовщина со дня рождения которого была на этой неделе. И сейчас, и раньше русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах. Но Британия не считает его только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык», — пояснила пресс-секретарь украинского президента.

Также Мендель указала на политизацию языкового вопроса в Украине.

«Язык — это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов. Особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. Чем они ближе, тем больше агрессивного упорства в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском с русскоязычными украинцами», — подчеркнула она

Читайте также:

«Русский слобожанский». Аваков заявил, что русский язык нужно использовать для контрпропаганды

По ее словам, спекуляции на тему языка являются лицемерным способом удерживать политических поклонников в своей орбите.

«Этот путь мы проходили до 2019 года постоянно. Некоторые известные политики, которые в быту говорят на русском, на публике изображали из себя чуть ли не украинских националистов», — считает Мендель.

Она констатировала, что от «принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском». «Зато политические любимцы регионов, в которых звучит преимущественно русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного языка», — отметила пресс-секретарь президента.

Читайте также:

Как украинские политики использовали «языковой вопрос» в разные годы

При этом Мендель выразила уверенность, что украинский язык должен быть защищен, «но должны быть защищены и граждане — и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек».

«В борьбе за язык некоторые украинцы превратились в ангелов с запенившимися губами, вступившими в бой за правое дело, порождающими вечный дух ненависти в борьбе за правое дело, "благодаря которому зло на Земле не имеет конца". Да, я цитирую засаленное в соцсетях выражение одного философа. Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших. Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот — украиноязычный" в диалог о том, как нам сплотиться и принять друг друга, как отличия превратить в разнообразие, консерватизм — в сохранность традиций, а культуру не насаждать, а созидать в формате космополитизма. Всю энергию борцов направить бы на обучение обычной грамматике молодых поколений — и вопрос был бы закрыт», — полагает пресс-секретарь главы государства.

Читайте также:

Не только Мендель. «Дом» выпустит программу с украинскими топ-спикерами для жителей Донбасса и Крыма

Еще по теме

Люди
Юлия Мендель
Прочее
украинский язык русский язык языковой закон

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
12:05
В «ДНР» назвали число погибших в своих рядах за годы конфликта
11:03
«ДНР»: 145 новых случаев COVID-19, восемь пациентов умерли
09:23
Три жителя ОРЛО умерли от COVID-19, еще 47 заболели, заявили в «ЛНР»
09:16
Убийство мирного жителя под Донецком: ОБСЕ рассказала подробности
все новости
21:22
У Зеленского назвали русский язык «частью культурного разнообразия» Украины
18:05
Президент ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов и «Россотрудничества»
17:53
В Луганской области выявили 56 новых случаев коронавируса
17:17
Зеленский подписал указ о вакцинации населения от ковида
16:29
Коронавирус на Донетчине: Лаборатории сообщили о почти 700 заболевших
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
14:05
Донецкая область близка к «красной» зоне карантина
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
11:53
Беспилотники ОБСЕ глушили во время полетов над Луганщиной и Донетчиной
10:43
Украина в ТКГ не поднимает тему долгов «Л-ДНР» перед рабочими: ждет возвращения заводов
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
08:58
Обострение на Донбассе: Германия и Франция призвали стороны к сдержанности и опровергли посредничество РФ
08:32
Еще 13 738 случаев коронавируса выявили в Украине
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция