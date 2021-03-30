«Русский слобожанский». Аваков заявил, что русский язык нужно использовать для контрпропаганды

Единственным государственным языкам в Украине должен быть украинский язык, но русский тоже нужно развивать, а также использовать для контрпропаганды. Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.



Он заявил, что «старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского» и «нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском». При этом Аваков перечислил имена Николая Гоголя, Григория Квитки-Основьяненко, Тараса Шевченко, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова и других украинских русскоязычных писателей.



Аваков заявил, что нужно «приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться». Однако государственным может быть только украинский язык – «как язык субъектной, суверенной страны».



«Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды», – подчеркнул глава МВД и добавил, что в мире для многих понимающих русский язык важно иметь возможность получать «честную, а не путинскую информацию».



По мнению Авакова, необходимо создать «качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке».



«Свои книги я издаю на трех языках: украинском, русском слобожанском и английском – чтобы читатель имел возможность сделать свой выбор. И, кстати, спрос на книгу "2014. Мгновения харьковской весны"/"2014. Миттєвості харківської весни" – в русской слобожанской и украинской версии практически одинаковый», – добавил глава МВД.