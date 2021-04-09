Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям «приравнял» священнослужителей к категории социальных работников. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на 2-м этапе вакцинации, согласно дорожной карте. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.



«Рекомендовать Минздраву Украины "приравнять" служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам», – говорится в протоколе заседания штаба.



Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объяснил это решение тем, что священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.



Чтобы записаться на прививку, духовникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Они, в свою очередь, сформируют и передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте проведения вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Все прививки являются добровольными и бесплатными.



На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield производства индийского Института сыворотки крови. Также в Украину доставили 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.