Число случаев инфицирования коронавирусом в отдельных районах Луганской области превысило четыре тысячи. За минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, три ранее заболевших пациента скончались.



В целом, с начала пандемии формирование признало 4 069 случаев заболевания ковидом. С полным выздоровлением выписали 3 292 пациентов, 347 человек умерли.



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.