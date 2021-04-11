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«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи

11 апреля 2021, 10:38

«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи

Число случаев инфицирования коронавирусом в отдельных районах Луганской области превысило четыре тысячи. За минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме этого, три ранее заболевших пациента скончались.

В целом, с начала пандемии формирование признало 4 069 случаев заболевания ковидом. С полным выздоровлением выписали 3 292 пациентов, 347 человек умерли.

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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