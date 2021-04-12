Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России. Об этом в своем Twitter сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.



«Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ — для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях», — написал он.



В то же время американская миссия в ОБСЕ указала, что в течение 48 часов у России будет еще один шанс объяснить свои действия на специальной встрече ОБСЕ по запросу Украины



«Россия отказалась информировать о своих военных передвижениях или обеспечивать прозрачность в соответствии с Венским документом. Мы призываем Россию придерживаться своих обязательств и объяснять свои действия», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуры, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней.



Однако российская сторона отказалась предоставлять информацию по запросу, заявив, что не ведет такой деятельности. Кроме того, Россия бойкотировала и созванное Украины 10 апреля встреча с участием других государств-участников ОБСЕ.