Сегодня, 10 апреля, состоялось специальное заседание ОБСЕ, на котором страны-участницы хотели получить от России объяснения по ее военной активности вблизи украинской границы, передает «Укринформ».



Украина задействовала пункт 16 Венского документа и инициировала в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле украинской границы и во временно оккупированном Крыму.



Миссия Германии в ОБСЕ призвала Россию выполнять свои обязательства по Венскому документу и внести ясность и прозрачность по поводу ее военной активности у границ Украины.



«До сих пор Россия не ответила на поднятый Украиной вопрос по поводу существенной военной деятельности вблизи российско-украинской границы и в оккупированном Крыму. Мы поддерживаем запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа и призываем Россию выполнить свои обязательства и внести ясность и прозрачность» , – говорится в сообщении миссии ФРГ при ОБСЕ.

Также немецкая делегация опубликовала сам текст параграфа 16 Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подпись под которым поставила и Российская Федерация. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.



Однако Россия отказалась участвовать в специальном заседании ОБСЕ.



«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу», – заявили в миссии США при ОБСЕ.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.