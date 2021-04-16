На Луганщине — 12 умерших от COVID-19 и 290 заболевших

В Луганской области подтверждено 290 новых случаев заболевания COVID-19 . От осложнений умерли еще 12 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 53, Рубежное — 26, Северодонецк — 48, Беловодский район — 14, Белокуракинский — 9, Кормянский — 7, Марковский и Станично-Луганский — по 10, Меловской — 4, Новоайдарский — 36, Новопсковский и Сватовский — по 17, Попаснянский — 8, Старобельский — 28 Троицкий — 3.



Летальные случаи зарегистрированы в Лисичанске (две 68-летние, 71- и 74-летние женщины, 84-летний мужчина), Северодонецке (женщины 71 и 74 лет, мужчина 53-х лет), Сватовском районе (женщина 72-х лет), Станично-Луганском районе (женщина 69-ти лет), Старобельском районе (мужчина 47 лет) и Троицком районе ( женщины 73-х и 79-ти лет).



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 20 695 случаев ковида. Из них 16 522 человека выздоровели, 612 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,7 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине выявили 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 12 054 человека, умерли — 438.