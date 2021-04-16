В Кремле заявили о «снижении напряженности» на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Донбассе снизилось число нарушений режима прекращения огня, на это «еще не повод для успокоения», передает российский ТАСС.



«Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», – сказал Песков.



По его словам, Москва рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон «смогут донести» до президента Украины Владимира Зеленского «тезис о необходимости прекратить провокации на линии соприкосновения».

«Конечно же, это стало бы очень хорошим поводом для того, чтобы еще раз вспомнить Минский комплекс мер и что его необходимо выполнять», – добавил пресс-секретарь президента РФ.



На вопрос журналистов, поступал ли запрос на разговор Зеленского с Путиным, Песков отказался отвечать. «Я оставляю без комментариев это», – сказал представитель Кремля.



При этом Песков подчеркнул, что «в постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro рассказал, что в конце марта подавал запрос на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили. Украинский лидер запросил разговор с Путиным после событий на Донбассе 26 марта, когда произошло обострение ситуации в зоне конфликта, в результате которого погибли четверо украинских военных и еще двое получили ранения.