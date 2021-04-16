Штаб: Боевики стреляли из запрещенных минометов. Без потерь

За прошедшие сутки, 15 апреля, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима «тишины» со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы пришлись на окрестности Майорска, Новозвановки, Зайцево и Песок.



Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе Майорска зафиксирован пролет беспилотников боевиков с пересечением линии разграничения, а вблизи Новгородского боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.



С полуночи и по состоянию на 7:00 16 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 14 апреля, СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 18 278 нарушений, в том числе 6 172 взрыва, 1 885 пролетевших неопределенных боеприпасов, 183 вспышки дульного пламени, 74 осветительные ракеты, а также не менее 9 964 очередей и выстрелов.