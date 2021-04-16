Зеленский считает, что Путин не ожидал такого президента Украины, как он

Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не ожидал на посту лидера Украины такого человека, как он.



Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.



«Что он [Владимир Путин] думает обо мне? Честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. <...> Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я — о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправие отношений. <...> Оккупирована наша территория, поддержка боевиков — это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал», — ответил Зеленский на вопрос, что, по его мнению, думает о нем Путин.



Он в очередной раз обвинил Россию в невыполнении договоренностей, достигнутых во время саммита лидеров Нормандского формата в декабре 2019 года.



«Есть конкретные вещи. В Нормандском формате в конце 2019 года мы вчетвером договорились о конкретных шагах, выполнять которые должны двое. А еще двое — Франция и Германия — должны следить, как это выполняется, помогать и, если есть сложности, толкать», — пояснил Зеленский.



В качестве примера он привел ситуацию с новыми КПВВ В счастье и Золотом, которые до сих пор не открыты со стороны поддерживаемых РФ формирований.



«С начала моего президентства до сегодняшнего дня мы открыли четыре современных, высокого уровня сервиса КПВВ с новыми дорогами. На этих КПВВ предоставляется более 80 услуг: пенсии, банковские услуги, почта, телефоны, пополнение счета. Все, что нужно, даже комната матери и ребенка — все е. Они должны были сделать то же самое — они ничего не открыли. Как был до Нормандской встречи один КПВВ, где был разрушен мост... Ничего с этого момента они не открыли. У них там, не знаю, на каком уровне, но мы видим — они могут открыть. Как мы проверяли — когда гуманитарные грузовики едут, они открывали [КПВВ]. Но они назло не пускают людей. И всегда у них есть причина — COVID, спецрежим, во что бы то ни стало. Я иногда буду возвращаться к вопросу, хочет ли Россия закончить. О КПВВ — это один из ответов на вопрос, хотят ли они», — сказал президент Украины.



Также он обвинил РФ в блокировании процесса обмена пленными. Посетовал Зеленский и на участившиеся обстрелы на Донбассе.



«В течение семи месяцев более-менее соблюдался режим прекращения огня. Первые два-три месяца мы в целом радовались. Считал, что мы пошли вперед. Сложно, но смотрите, какие шаги. Затем ситуация осложняется, и с начала этого года, 2021-го, до этого момента — 27 погибших. Вот и все. И стреляют, и наращивается количество военных», — заявил украинский лидер.



Зеленский также подтвердил, что в конце марта подавал запрос на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Сегодня, 16 апреля, Владимир Зеленский в Париже проведет встречу со своим французским коллегой Эманнюэлем Макроном. Также сегодня ожидаются переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.



После этого Офис президента Украины сообщил, что в скором времени состоятся аналогичные переговоры Меркель и Макрона с Зеленским.