Зеленский: Я хотел поговорить с Путиным, но Москва отказала

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в конце марта подавал запрос на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.



Об этом Зеленский рассказал в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.



Украинский лидер запросил разговор с Путиным после событий на Донбассе 26 марта. Тогда произошло обострение ситуации в зоне конфликта, в результате которого погибли четверо украинских военных и еще двое получили ранения.



«Я попросил руководителя Офиса связаться [с президентом РФ], я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — сказал Зеленский.



По его словам, это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.



«На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — резюмировал украинский президент.

Сегодня, 16 апреля, Владимир Зеленский в Париже проведет встречу со своим французским коллегой Эманнюэлем Макроном. Также сегодня ожидаются переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.



После этого Офис президента Украины сообщил, что в скором времени состоятся аналогичные переговоры Меркель и Макрона с Зеленским.