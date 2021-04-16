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Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»

16 апреля 2021, 17:54

Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»

Троим сотрудникам тайной тюрьмы боевиков «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке — Юрию Кривоносу, Владимиру Бутенко и Руслану Еремичеву — объявлено о подозрении в совершении преступлений. Им инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях и нарушение законов и обычаев войны. Об этом говорится в ответе Национальной полиции в Донецкой области на запрос «Новостей Донбасса».

«Трем лицам, которые упоминаются в расследовании Bellingcat, сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нарушении законов и обычаев войны в части жестокого обращения с гражданским населением по ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 438, ч.1 ст. 260, ч.2 ст.149 УК», — говорится в сообщении.

Бывший пленник «Изоляции», журналист Станислав Асеев подтверждал, что видел всех троих во время заключения. Со ссылкой на расследование Bellingcat он отмечал, что все трое подозреваемых родились в Донецкой области, но получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.

В то же время, следствие не располагает информацией о наличии российского гражданства у Кривоноса, Бутенко и Еремичева: «По данным следствия, указанные лица являются гражданами Украины. Информация, изложенная расследователями Bellingcat относительно их российского гражданства будет проверена во время досудебного расследования».

Кривонос Юрий Сергеевич
29.12.1978 года рождения, позывной «Толстый». Он занял место Дениса Куликовского (Палыча) на месте куратора «Изоляции»;
Бутенко Владимир Владимирович
17.05.1980 года, позывной «Бут» — «правая рука Кривоноса, один из старших по смене»;
Еремичев Руслан Владимирович
15.07.1979 года, позывной «Ермак». Асеев назвал его «главным любителем молодых девочек в «Изоляции».

Тюрьма «Изоляция» находится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюрьма отличается от обычного следственного изолятора «ДНР» более суровыми условиями содержания и пытками. Кроме того, такой тюрьмы в системе ОРДО формально не существует, что используют боевики для «внесудебных» задержаний. Вместе с проукраински настроенными жителями там сидят бывшие «военнослужащие ДНР». Также в «Изоляции» практикуют принудительные работы.

В прошлом году министерство иностранных дел Украины начало информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция». 

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