Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»

Троим сотрудникам тайной тюрьмы боевиков «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке — Юрию Кривоносу, Владимиру Бутенко и Руслану Еремичеву — объявлено о подозрении в совершении преступлений. Им инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях и нарушение законов и обычаев войны. Об этом говорится в ответе Национальной полиции в Донецкой области на запрос «Новостей Донбасса».
«Трем лицам, которые упоминаются в расследовании Bellingcat, сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нарушении законов и обычаев войны в части жестокого обращения с гражданским населением по ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 438, ч.1 ст. 260, ч.2 ст.149 УК», — говорится в сообщении.
Бывший пленник «Изоляции», журналист Станислав Асеев подтверждал, что видел всех троих во время заключения. Со ссылкой на расследование Bellingcat он отмечал, что все трое подозреваемых родились в Донецкой области, но получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.
В то же время, следствие не располагает информацией о наличии российского гражданства у Кривоноса, Бутенко и Еремичева: «По данным следствия, указанные лица являются гражданами Украины. Информация, изложенная расследователями Bellingcat относительно их российского гражданства будет проверена во время досудебного расследования».
Тюрьма «Изоляция» находится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюрьма отличается от обычного следственного изолятора «ДНР» более суровыми условиями содержания и пытками. Кроме того, такой тюрьмы в системе ОРДО формально не существует, что используют боевики для «внесудебных» задержаний. Вместе с проукраински настроенными жителями там сидят бывшие «военнослужащие ДНР». Также в «Изоляции» практикуют принудительные работы.
В прошлом году министерство иностранных дел Украины начало информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».