Донетчина может перейти в «красную» зону карантина в ближайшее время

Донецкая область стоит на пороге перехода в «красную» зону эпидемической опасности по распространению коронавируса, все зависит сейчас от одного показателя. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



Он рассказал, что регион пока остается в «оранжевой» зоне карантина, но показатели достаточно высокие по сравнению с нормой.



«У нас высокий процент эпидпорога. Сейчас он составляет 174,3%, что почти на 75% превышает допустимый порог. Еще два показателя у нас также превышают допустимую норму. Прежде всего, это уровень госпитализации. Последнюю неделю он стабилизировался и колеблется в пределах от 70,5 до 96,6 на 100 тысяч населения», – отметил Педенко.



При этом он акцентировал, в области с сегодняшнего дня немного увеличился показатель загруженности коек с кислородом.



«Допустимая норма 65%, у нас 67,4%. Если этот показатель будет держаться на уровне выше 65% в течение трех суток, это будет причиной, по которой может собраться госкомиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, и Донетчина может перейти в "красную" зону эпидопасности», – заключил представитель облздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19. При этом в Минздраве ожидают рост количества инфицированных через 3-4 недели после Пасхи.