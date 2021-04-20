В Покровске на шахте погиб горняк. Открыто уголовное дело

В Покровске расследуют обстоятельства гибели шахтера на ПАО «Шахтоуправление «Покровское» в результате обвала породы во вторник, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Установлено, что 20 апреля в 10:00 при выполнении работ по креплению нижнего соединения на шахте произошло высыпания породы. В результате этого под завалами оказался 45-летний горняк, который от полученных травм скончался на месте.



Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).



Сейчас устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия.