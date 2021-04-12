Фото: Sky News

Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж о полевом лагере российских военных в Воронежской области.



Журналисты побывали на железнодорожной станции «Масловка» к югу от российского города Воронежа — именно там расположен военный лагерь, куда РФ стягивает войска. В сам лагерь съемочная группа не попала, но смогла проехать достаточно близко от него.



Корреспондентам удалось заснять издалека ряды камуфляжных палаток, а также около 500 единиц бронетехники.



Военно-полевой лагерь простирается примерно на 2 км и упирается в окрестности дач жителей Воронежа, которые рассказали, что «застройка» полигона началась в конце марта. По их словам, военные учения здесь проводят каждое лето.



Ранее о переброске российских войск в Воронежскую область рассказала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Она обнаружила свидетельства дислокации военных в районе полигона «Погоново» и города Острогожск.

Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России. Предыдущее, которое состоялось 10 апреля, Россия бойкотировала.