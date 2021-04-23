Курортный сезон официально еще не начался, но негласно он стартует, как правило, еще весной, с приходом майских праздников. Особенно, если в эти дни уже тепло. В основном украинцы выбираются на природу в ближайший парк или лес. Есть же и такие, кто всей семьей или большой компанией едут к морю, пусть на три дня, но это уже маленькая репетиция летнего отдыха.

Пандемия коронавируса еще в прошлом году серьезно вмешалась в планы украинцев на заграничные курорты. Многие остались дома, путешествовали по стране, ездили в горы, отдыхали на местных морских курортах. Азовское побережье в Донецкой области – пристанище не только романтиков и любителей мелкого моря, как принято считать. Здесь можно хорошо отдохнуть, заплатив при этом не «все деньги мира».

Среди популярных поселков у берегов Азовского моря считают Урзуф. Вот что пишет сайт «ЛовиЛето» об этом курорте: «Был основан греками-переселенцами более 230 лет назад. Как курорт, поселок развивается относительно недавно, но его популярность растет с каждым годом все сильнее. Успех Урзуфа прост – большие чистые обустроенные песчаные пляжи, мелкое теплое Азовское море, развитая инфраструктура поселка с множеством мест для отдыха и развлечений, ну и конечно же, большой выбор жилья в пансионатах и базах отдыха на любой вкус и кошелек».

Как рассказал «Новостям Донбасса» главред медиа-проекта «Лови Лето» Сергей Орлик, в прошлом году в Урзуфе работали 72 объекта размещения из 110 – пансионаты, базы отдыха, мини-отели и т.д.



«На сезон-2021 база формируется. Прогнозируем, что число объектов размещения в этом сезоне не уменьшится», - говорит Орлик.



Кстати, часть владельцев жилья в этом году не планирует повышать цены на размещение, а часть считает, что сезон в этом году будет самым массовым и уже поднимают цены от 10 до 20%. Цены стартуют от 100 гривен за человека в сутки. Но нужно помнить, что на стоимость аренды жилья или размещения влияют не только комфортабельность и услуги. Чем дальше от пляжей, тем дешевле жилье. Список пансионатов и баз отдыха в Урзуфе, которые планируют работать в сезоне-2021, можно посмотреть по этой ссылке.

Самые близкие улицы к побережью: Прибрежная, 2-я Набережная, Набережная, Седова, 1-я и 2-я Новая. Если ваша турбаза или гостевой дом находятся в поселке Бабах-Тарама, то среднее расстояние до центра Урзуфа и его инфраструктуры будет около 3-х километров.



Для желающих отдыхать в апартаментах «люкс» в Урзуфе тоже есть предложения. Правда, их не так много. В сутки за трехместный номер «люкс» цены стартуют от 1000 гривен.

Сергей Орлик отмечает, что в прошлом году курортники не особо беспокоились о карантинных мерах в том же Урзуфе. Это легко отследить по количеству запросов в Google. В основном люди искали информацию о пансионатах, пляжах и отдыхе в Урзуфе в целом.



Отдыхающие редко ищут в сети информацию о Храме Архистратига Божьего Михаила. А местные жители, тем временем, считают его своей гордостью. Храм был построен в 1876 году при участии архитекторов из Италии, и является старейшим во всем Приазовье. Так что, отдыхая в Урзуфе, можно посетить и такой уникальный объект.