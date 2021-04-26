Суд по делу об узурпации власти Януковичем перенесли из-за неявки его адвокатов

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти на 15 мая. Об этом передает «Укринформ».



На это заседание представители защиты Януковича не явились. Со своей стороны прокурор Денис Иванов попросил суд признать причины неявки в суде адвокатов Александра Горошинского, Игоря Федоренко и Виталия Сердюка неуважительными.



Бесплатный адвокат также не пришел на заседание из-за занятости в другом судебном процессе, в связи с чем прокурор отметил, что документы, подтверждающие причины его неявки, были предоставлены, и уточнил, что не считает такую ​​неявку неуважительной.



Суд отложил рассмотрение ходатайства на 15 мая.



4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу Януковича по делу об узурпации власти. Это дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции.



16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева.