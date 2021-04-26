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Верховный суд отказался отменить санкции в отношении «112 Украина», NewsOne и Zik

26 апреля 2021, 22:53

Верховный суд отказался отменить санкции в отношении «112 Украина», NewsOne и Zik

Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении иска об отмене указа президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

В суде отметили, что судебное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Рассмотрение еще двух исков по обжалованию указа Зеленского продолжат 14 июня 2021.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.

Решение о санкциях поддержал ряд западных союзников Украины, но были и предостережения из-за границы о необходимости соблюдения права на высказывания, и критика со стороны нескольких международных журналистских организаций, а также со стороны России.

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