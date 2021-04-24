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Телеканалы, связанные с Медведчуком, заблокированы в YouTube

24 апреля 2021, 13:39

Телеканалы, связанные с Медведчуком, заблокированы в YouTube

Каналы «ZIk», «112 Украина» и «NewsOne» на видеохостинге YouTube были заблокированы на территории Украины. Каналы отображаются в поиске сервиса, однако контент недоступен для просмотра.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил компанию YouTube за содействие после того, как СНБО Украины наложил санкции на телеканалы.

«Это важный шаг к признанию мировым сообществом борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора», — написал Ткаченко в Telegram.

При этом все три телеканала по-прежнему имеют площадку для трансляции в YouTube. Программы, которые снимают на базе телеканала «112 Украина», транслируются под логотипом «Перший незалежний».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.

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