Привлекает население в ряды «ДНР»: Заместителю «главы администрации» Горловки объявлено о подозрении

Заочно сообщено о подозрении первому заместителю главы так называемой администрации Горловки в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года 40-летний псевдо-чиновник... обеспечивает формирование так называемого "местного бюджета", организацию проведения мобилизационной работы для привлечения местного населения в ряды незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.



Кроме того, подозреваемый организует мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа группировки «ДНР» и героизации преступных действий представителей НЗФ РФ.