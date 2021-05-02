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ОБСЕ продолжает фиксировать минирование новых участков на Донетчине

02 мая 2021, 18:00

ОБСЕ продолжает фиксировать минирование новых участков на Донетчине

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые противотанковые мины Марьинки и неподконтрольных правительству Верхнешироковского, Крещатицкого, Сигнального и Александровки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

28 апреля беспилотник миссии впервые обнаружил около 1 350 противотанковых мин на двух полях.

«Одно приблизительно в 700 м к северо-западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), а второе простилается с северной окраины Верхнешироковского примерно на 3 км далее на север», — говорится в отчете.

Тот же БПЛА также впервые зафиксировал четыре противотанковые мины на дороге у блокпоста боевиков на западной окраине н. п. Крещатицкое (ранее Красноармейское).

Еще около 600 мин были зафиксированы беспилотным аппаратом миссии 29 апреля в поле примерно в 1,5 км к северо-востоку от н. п. Сигнальное. А также 98 противотанковых мин вблизи жилого района на северо-западной окраине н. п. Александровка.

По оценке СММ, все эти мины установлены давно и принадлежат вооруженным формированиям.

Кроме этого, шесть противотанковых мин, по оценки миссии, принадлежащих ВСУ, были впервые обнаружены на юго-восточной окраине н. п. Марьинка.

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