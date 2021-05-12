ООС: С начала года на Донбассе боевики повредили обстрелами 12 домов, есть погибший и пострадавший

С начала текущего года украинская сторона зафиксировала 16 обстрелов населенных пунктов на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований.



Об этом сообщил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев на форуме «Украина 30. Безопасность страны» во вторник.



Он уточнил, что обстрелами повреждены 12 домов, один мирный житель погиб, а один был ранен.



«Самым позорным» Наев назвал обстрел боевиками центральной районной больницы в Красногоровке в ночь с 4 на 5 мая.



Ранее Наев сообщил, что текущая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.



По данным миссии ОБСЕ, с 27 июля уже зафиксировала более 26 тысяч нарушений режима прекращения огня.