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Штаб сообщил о 19 обстрелах и одном погибшем. Боевики также заявили об обстреле своих позиций

14 мая 2021, 08:14

Штаб сообщил о 19 обстрелах и одном погибшем. Боевики также заявили об обстреле своих позиций

За минувшие сутки, 13 мая, боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики стреляли вблизи Лебединского, Гнутово, Павлополя, Новозвановки, Верхнеторецкого, Новоселовки, Песок, Пивденного, Водяного, Луганского и Новотроицкого.

ВСУ оказались под обстрелами из минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, танков, артиллерийских установок 122-го калибра и стрелкового оружия.

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью», — сказано в сообщении.

Военнослужащие открывали ответный огонь.

Группировка «ДНР» обвинила украинскую сторону в обстрелах своих позиций возле Васильевки, поселка шахты «Трудовская» в Донецке, а также у Спартака уже 14 мая.

В свою очередь, в группировке «ЛНР» заявили, что 13 мая боевики формирования были 5 раз обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия в окрестностях Молодежного, Калиново-Борщеватого, Калиново и Золотого-5.

С момента вступления всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 12 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 26 260 нарушений, в том числе 8 539 взрывов, 3 426 пролетевших неопределенных боеприпасов, 208 вспышек дульного пламени, 94 осветительные ракеты, а также не менее 13 993 очередей и выстрелов.

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