Следующую партию вакцины Pfizer распределят преимущественно среди педагогов

На следующей неделе ожидается прибытие в Украину 473 850 доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников образования. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Укринформ».



Партия придет в Украину несколькими поставками, в течение 3-4 дней, уточнил он.



По его словам, эти вакцины будут сначала приниматься на национальный состав, а распределение по областям будет происходить по прибытию последней партии: именно с ней должен прибыть растворитель, необходимый для приготовления дозы для прививки.



«Сегодня мы ожидаем, что первая поставка придет во вторник (18 мая, — прим.)», — уточнил Ляшко.



Замминистра отметил, что большая часть из будущей поставки — 378 тысяч доз — зарезервирована за педагогами. Ею планируется прививать 189 тыс. работников учреждений образования различных уровней, зарезервировав за ними сразу вторую дозу. Остальные дозы будут предназначены для вакцинации лиц из приоритетных групп с 1 и 2 этапов вакцинальной кампании, которые по разным причинам не получили прививку раньше.



Он добавил, что сейчас прививки получили 60 163 работника учебных заведений, в том числе почти 22 000 человек, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания.