«ЛНР» совместила военные сборы резервистов с тренировками «силовиков»

Группировка «ЛНР» решила привлечь резервистов к тренировкам «органов управления и сил гражданской защиты», которые проходят с 17 по 22 мая. Об этом заявил офицер пресс-службы «минобороны ЛНР» Иван Филипоненко, передают местные интернет-ресурсы.



При этом боевики продолжают запугивать жителей контролируемых ими территорий «нападением Украины». Так, Филипоненко утверждает, что решение привлечь резервистов к учениям было принято, «учитывая всю степень опасности проведения украинскими подразделениями террористических актов в отношении жителей республики».



По словам представителя «минобороны», командование «народной милиции» привлечет «граждан, пребывающих в запасе и приписанных в состав резервных формирований, для проведения тренировок не только по военно-учетным специальностям, но и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».



В частности, боевики планируют обучить резервистов действиям по эвакуации людей из района чрезвычайной ситуации, а также «обеспечению жизнедеятельности пунктов временного размещения и полевых госпиталей».

Группировка «ДНР» с 17 по 22 мая проводит учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Мероприятие позиционируется как «проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины». Об аналогичных учениях объявила и группировка «ЛНР». Они проходят совместно с «ДНР».



Кроме того, с 17 по 21 мая «ЛНР» проводит военные сборы, в которых примают участие три тысячи резервистов.