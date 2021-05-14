«ЛНР» объявила об учениях «силовиков» следом за «ДНР»

Группировка «ЛНР» проведет тренировки «органов управления и сил гражданской защиты» совместно с группировкой «ДНР» с 17 по 22 мая. Об этом сообщил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Он отметил, что такие учения проходят уже четыре года.



По словам Пасечника, с 17 по 22 мая «будет отработан комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, действий диверсионных групп и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины».



Он добавил, что «мероприятия будут проводиться в плановом порядке с соблюдением всех мер безопасности и необходимых санитарных норм».



Сегодня ранее о проведении такой тренировки заявила группировка «ДНР». Мероприятие позиционируется как «проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта».



В 2020 году такая совместная тренировка «ДНР» и «ЛНР» прошла с 10 по 14 ноября 2020 года.