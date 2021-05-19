Пресс-конференция Зеленского пройдет 20 мая на заводе «Антонов»

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского по случаю подведения итогов двух лет его каденции состоится в четверг, 20 мая, на территории госпредприятия «Антонов» в Киеве. Об этом сообщает Офис президента.



Начало мероприятия запланировано на 12:00.



Ранее о том, что пресс-конференция Зеленского, как и в прошлом году, состоится 20 мая узнали СМИ.



Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал «Интерфакс-Украина», что «в настоящее время Офисом президента прорабатываются детали, формат и возможные ограничения в связи с COVID-19, которые будут официально озвучены в самое ближайшее время».