Рада приняла закон о наказании за военные преступления

Верховная Рада одобрила закон № 2689, который предусматривает имплементацию норм международного гуманитарного и уголовного права в национальное законодательство.



Таким образом, парламент предусмотрел в Уголовном кодексе Украины ответственность за тяжкие преступления — агрессию, геноцид, военные преступления и преступления против человечности.



В отношении преступлений, до принятия этих норм расследовались по общеуголовным статьям может быть произведено изменение квалификации на соответствующие виды преступлений против человечности с более жесткими правовыми последствиями.



Также предусмотрена универсальная юрисдикция привлечения к ответственности военных преступников, то есть правосудие может осуществляться в любой стране независимо от места совершения преступления и гражданства преступника.



Как отмечают авторы документа, ситуация, в результате которой Украина сегодня лишена возможности осуществления эффективного контроля над частью своей территории, временно оккупированной Российской Федерацией, квалифицируется как международный вооруженный конфликт и относительно такого состояния действуют нормы международного гуманитарного права, серьезные нарушения которого признаются международными преступлениями, прежде всего — военными преступлениями.