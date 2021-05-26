В Донецкой области выросли зарплата, экспорт и промышленность

Рост зарплат, экспорта товаров и увеличение выпуска промышленной продукции. Соответствующую информацию за январь-апрель 2021 года опубликовало Управление статистики Донецкой области.



Так, в январе-марте 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 14306 грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний уровень оплаты труда вырос на 21,6%, а с учетом инфляции и уплаченных налогов — на 12,0%.



Вместе с тем, сумма долга по зарплате с января 2021 выросла на 141,7 млн грн, или на 21,9%.



Выпуск промышленной продукции в январе-апреле 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличился на 5,7%. В то же время, объем выпущенной сельско-хозяйственной продукции за аналогичный период уменьшился на 11,9%.



Объем химической продукции увеличился на 7,3%, металлургического производства и производства готовых металлических изделий — на 7,7%, производства резиновых и пластмассовых изделий — на 12,7%, добывающей промышленности и разработки карьеров — на 16,5%.



Сократился выпуск продукции в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 7,4%, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 13,9%, машиностроении — на 20,7%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов — на 36,1%.



Добыча рядового угля в январе-апреле 2021 года по сравнению с таким же периодом предыдущего года увеличилась на 10,5% и составила 4,0 млн тонн. Объем каменного угля — 3,7 млн тонн, что больше на 17,1%.



В январе-марте 2021 года экспорт товаров субъектами хозяйствования Донецкой области по сравнению с январем-мартом 2020 года вырос на 28,8% и составил 1245,7 млн долларов США.



Предприятия региона вывозили продукцию в 85 стран мира.



На первом месте — Италия — 294,7 млн долларов или 23,7% общего объема, на втором — Турция — 234,9 млн долларов или 18,9% общего объема, на третьем — Россия — 122,3 млн долларов или 9,8% общего объема. Объем торговли с Италией вырос на 29,3%, с Турцией — на 77,7%, с РФ — на 9,8%.



Экспорт товаров на европейский рынок, составив 627,3 млн.долл., или 50,4% общего объема, увеличился по сравнению с январем–мартом 2020 года на 26,1%.



Валютная выручка от экспортных поставок черных металлов в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года увеличилась на 35,2% и составила 1041,0 млн долларов или 83,6% экспорта всех товаров.



Экспортные поставки продукции химической промышленности увеличились в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом предыдущего года в 2,8 раза, изделий из черных металлов — на 27,3%. Экспорт продукции машиностроения сократился по сравнению с январем-мартом 2020 года на 16,4%, готовых пищевых продуктов — на 28,8%



Все данные приведены без учета временно оккупированной территории.





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