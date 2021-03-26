В Донецкой и Луганской областях сегодня существует ряд проблем, которые мешают развиваться экономике этих территорий: вопросы безопасности, отсутствие доступа к кредитам, утраченное авиасообщение, проблема доступа к качественному образованию и медицине, высокое экологическое загрязнение и тому подобное.



В министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий представили меры экономической трансформации Донбасса.



Предполагается запуск системы страхования военно-политических рисков; создание Консорциумного фонда; развитие индустриальных парков и создание отдельных региональных программ, в частности начать бюджетное финансирование для готовой инфраструктуры «под ключ», системы предоставления консультационной поддержки резидентам и тому подобное. Также предлагается создание агрохимических паспортов почв, разработка проекта долгосрочного кредитования инвестиций; строительство и восстановление приоритетных объектов дорожной инфраструктуры.



Эти и другие предложения должны лечь в основу Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Их цель – повысить уровень жизни населения двух восточных областей Украины.



Реализацию Стратегии планируют начать с января 2022 года.