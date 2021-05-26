Кабмин предложил увеличить помощь при рождении детей до 50 тысяч гривен

Кабинет министров на заседании в среду принял ряд решений, которые касаются социальной защиты детей. Пакет инициатив приурочен к предстоящему Дню защиты детей, сообщает пресс-служба правительства.



В частности, Кабмин поддержал законопроект, разработанный министерством социальной политики, который предусматривает увеличение объема государственной помощи при рождении ребенка или при усыновлении.



Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 года такой размер помощи будет увеличен с 41 000 гривен до 50 000 гривен.



«Это не окончательное увеличение: с 2023 года и в дальнейшем предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки», – заявил премьер.



Кроме того, Кабмин предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях новые положения, которые закрепляют ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных должностных лиц.



Другим одобренным законопроектом, правительство предлагает усовершенствовать систему усыновления детей.



«Например, совершенствуется система надзора и контроля за условиями проживания и воспитания усыновленных детей в случае изменения места жительства. Документом также предусматривается обеспечение права лиц с инвалидностью быть усыновителями, если по результатам экспертизы их болезнь не будет препятствовать им выполнять родительские обязанности», – пояснил Денис Шмыгаль.



Также Кабмин принял решение, касающееся улучшения жилищных условий для детей-сирот и утвердил Концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.

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